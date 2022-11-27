ذكرت وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، بأنها قامت بترحيل 152 مهاجرا مصريا إلى بلا

ذكرت وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، بأنها قامت بترحيل 152 مهاجرا مصريا إلى بلادهم عبر منفذ امساعد الحدودي، في إطار عمليات الترحيل الطوعي لعدد من المهاجرين غير الشرعيين التي انطلقت الخميس الماضي، وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن من بين المرحلين 106 مهاجرين محالين من رئاسة الجهاز بطرابلس؛ إضافة إلى 46 آخرين من فرع الجهاز ببنغازي الكبرى.

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