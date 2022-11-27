أردوغان: -أخبرت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أننا مهتمون بإزالة القطيعة والخ

أردوغان:

-أخبرت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أننا مهتمون بإزالة القطيعة والخلاف مع مصر ومنع حصول مشكلة بيننا في البحر المتوسط.

– بوساطة من أمير قطر قمنا بخطوة لإزالة قطيعة 9 سنين مع مصر.

– اجتمعت ثنائيا مع الرئيس السيسي لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

– في اللقاء مع الرئيس السيسي قلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء وبعد ذلك نرفع مستوى اللقاءات.

– كما دخلت علاقاتنا مع مصر طريق التحسن يمكن أن يحصل ذلك في علاقاتنا بسوريا فلا مكان للقطيعة في السياسة.

– هناك من أرادوا الاستفادة من القطيعة في فترة ما مع دول الخليج لكن خططهم فشلت عندما أزلنا هذه القطيعة

#ليبيا_24

2022-11-28 01:20:26

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