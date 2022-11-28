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صور من تكاتف جهود عناصر الهلال الاحمر و شرطة المرور و شركة الخدمات و قوة إنفاذ ا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور من تكاتف جهود عناصر الهلال الاحمر و شرطة المرور و شركة الخدمات و قوة إنفاذ القانون لمساعدة المواطنين العالقين او العالقة سياراتهم داخل تجمعات السيول في #طرابلس . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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