صور من تكاتف جهود عناصر الهلال الاحمر و شرطة المرور و شركة الخدمات و قوة إنفاذ ا

صور من تكاتف جهود عناصر الهلال الاحمر و شرطة المرور و شركة الخدمات و قوة إنفاذ القانون لمساعدة المواطنين العالقين او العالقة سياراتهم داخل تجمعات السيول في #طرابلس . #ليبيا #المرصد