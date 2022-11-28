صور من تكاتف جهود عناصر الهلال الاحمر و شرطة المرور و شركة الخدمات و قوة إنفاذ ا

صور من تكاتف جهود عناصر الهلال الاحمر و شرطة المرور و شركة الخدمات و قوة إنفاذ القانون لمساعدة المواطنين العالقين او العالقة سياراتهم داخل تجمعات السيول في #طرابلس . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
مسألة إقناع اللاعبين الليبيين في المهجر في اللعب لفرسان المتوسط شكلت في الفتة ال
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
من مصروفه الخاص وبتشجيع من أمه تبرّع الطفل علي عادل أنبيه بمبلغ مالي لمدرسته، في
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة المصري سامح شكري، يستقبل بمقر وزارة الخارجية، المبعو
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك