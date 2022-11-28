تخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإجراء حواراً رقمياً مفتوحاً يوم الـ 8 م

تخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإجراء حواراً رقمياً مفتوحاً يوم الـ 8 من ديسمبر المقبل، للتعرف على آراء الليبيين بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي السياق التقى فريق حقوق الإنسان التابع للبعثة الأممية، الأحد، مع وفد من الاتحاد العام لطلبة ليبيا في إطار سلسلة من الحوارات الشاملة التي يجريها الفريق لحصر التحديات والتوصيات التي يطرحها الشعب الليبي في مختلف القطاعات.

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