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وزير الخارجية المصري سامح شكري، يؤكد خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي عبد الله با

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وزير الخارجية المصري سامح شكري، يؤكد خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على أهمية دور الأمم المتحدة فى دعم العملية السياسية والمسار الدستورى والأطر القانونية وتشجيع الأطراف الليبية على الحوار.

#ليبيا_24

2022-11-28 13:06:35

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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