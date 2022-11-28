وزير الخارجية المصري سامح شكري، يؤكد خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي عبد الله با

وزير الخارجية المصري سامح شكري، يؤكد خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على أهمية دور الأمم المتحدة فى دعم العملية السياسية والمسار الدستورى والأطر القانونية وتشجيع الأطراف الليبية على الحوار.

#ليبيا_24