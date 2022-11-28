قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء جمعه الاثنين، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه “لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على “تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي – الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا”

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