عاجل > وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة : انجراف تحويلة جسر ” سي بنور ” بـ #غوط_الرمان المستخدمة لنقل الحركة من #طرابلس باتجاه #القره_بوللي نتيجة هطول الأمطار. ⚡️ ننوه رواد الطريق بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية على تحويلة الجسر الى الجزء الشمالي من الجسر ذهابًا وإيابًا. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)