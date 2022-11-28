عاجل > وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة : انجراف تحويلة جسر ” سي بنور ” بـ #غوط_الرمان المستخدمة لنقل الحركة من #طرابلس باتجاه #القره_بوللي نتيجة هطول الأمطار. ⚡️ ننوه رواد الطريق بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية على تحويلة الجسر الى الجزء الشمالي من الجسر ذهابًا وإيابًا. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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