رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها

– في الأيام القليلة القادمة سنتوافق مع مجلس الدولة بشأن ملف المناصب السيادية

– مجلس النواب أجرى تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة

– عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية

– ادعو المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع

– سيكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة

#ليبيا_24

2022-11-28 16:02:27

1669651347