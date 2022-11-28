رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:
– السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها
– في الأيام القليلة القادمة سنتوافق مع مجلس الدولة بشأن ملف المناصب السيادية
– مجلس النواب أجرى تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة
– عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية
– ادعو المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع
– سيكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة
#ليبيا_24
2022-11-28 16:02:27
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