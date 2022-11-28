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المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – حكومة الدبيبة وفي اجتماع رسمي لمجلس الوزراء في

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– حكومة الدبيبة وفي اجتماع رسمي لمجلس الوزراء في سبتمبر أكدت عدم وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق أو المخابز.

– وزير الإقتصاد نفى وجود المادة في ليبيا أصلا، و الدبيبة اعتبرها حملة مغرضة ظهرت فيها براءة حكومته.

– الآن بعد ظهور الحقائق والتي ثبت فيه وجود المواد ودخولها للبلاد، ووصولها لبيوت الليبيين ومن قبل النائب العام ما هو الوهم الذي سيبيعه لنا الدبيبة وحكومته، نريد معرفة المتورطين ومحاسبتهم على بيع السم لنا ومحاولة قتلنا بدم بارد.

#ليبيا_24

2022-11-28 21:13:46

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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