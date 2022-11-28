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صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 مشاة ” يقيم حفل بمقره عقب اعتماد الدبيبة لكتي

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 مشاة ” يقيم حفل بمقره عقب اعتماد الدبيبة لكتيبته وانضمامها لرئاسة الاركان بحكومته. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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