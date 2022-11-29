رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير: – أهم الم

رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير:

– أهم الملفات التي سيناقشها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة، هي الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة وملف المناصب السيادية وملف القاعدة الدستورية.

– هدف اللقاء هو مساعدة البعثة الأممية على الوصول إلى حل شامل في ليبيا يشمل الملفات السابقة ويؤكد انتهاء مدة السلطة التنفيذية.

– هناك توجه نحو تغيير السلطة التنفيذية ومعها أيضا تشكيل مجلس رئاسي جديد كون الجسمين انتهيا قانونيا.

– لقاء عقيلة والمشري يأتي برعاية مصرية كون القاهرة كانت الراعية للمسار الدستوري وداعمة دوما لأي مصالحة ليبية بين الأطراف المحلية.

– حديث عقيلة عن فرنسا ولقاء مسؤولين منها في القاهرة، يأتي في إطار أن باريس لاعب هام ورئيسي في الملف الليبي ولها علاقة بطرفي النزاع وبإمكانها المساهمة في الوصول إلى توافق بين الأطراف.

– اللقاء بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في سرت لم يحدد تاريخه، لكن هدفه التشاور والتوافق بين المجلسين على دعم خطوات البعثة الأممية في تحقيق التوافق بين الجسمين.

#ليبيا_24

2022-11-29 00:43:21

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