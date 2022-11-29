ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخ

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، سبل التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، كما تطرق الاجتماع لدور بريطانيا في تعزيز الاستقرار بليبيا، وبحسب الحساب الرسمي للخارجية الليبية على فيسبوك، فقد جاء الاجتماع على هامش المؤتمر الدولي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحروب والأزمات بلندن.

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