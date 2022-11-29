أكد رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم الثلاثاء ،بالنائب العام المستشار الصديق الصور، على صحة وسلامة إجراءات تعيين النائب العام التي تمت قبل أكثر من سنة ونصف ، ولاقت كل الترحيب من الجهاز القضائي وأعضاء الهيئات القضائية، كما أكد على تعويلهم التام على مستشاري وأعضاء الهيئات القضائية ووعيهم بعدم الإنجرار وراء قضايا كيدية وسياسية عانى الليبيين مرارتها سابقاً.

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