‏‎صور | عدد من أعضاء مجلس النواب يعبرون للمستشار الصديق الصور النائب العام خلال لقائهم به في #طرابلس عن رفضهم للحملة التي يقوم بها البعض لاستهدافه ومجهوداته مؤكدين دعمهم له لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)