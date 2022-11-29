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‏‎صور | عدد من أعضاء مجلس النواب يعبرون للمستشار الصديق الصور النائب العام خلال

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

‏‎صور | عدد من أعضاء مجلس النواب يعبرون للمستشار الصديق الصور النائب العام خلال لقائهم به في #طرابلس عن رفضهم للحملة التي يقوم بها البعض لاستهدافه ومجهوداته مؤكدين دعمهم له لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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