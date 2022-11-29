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النائب العام الصديق الصور يستقبل ،الثلاثاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب بطرابلس،

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

النائب العام الصديق الصور يستقبل ،الثلاثاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب بطرابلس، لمناقشة الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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