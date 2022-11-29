النائب العام الصديق الصور يستقبل ،الثلاثاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب بطرابلس، لمناقشة الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله