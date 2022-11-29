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صور | جانب من مشاركة المنفي بافتتاح أعمال الدورة الـ 16 للجنة حوض بحيرة #تشاد وا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من مشاركة المنفي بافتتاح أعمال الدورة الـ 16 للجنة حوض بحيرة #تشاد والمقامة في #نيجيريا لتنسيق الجهود والتعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والأمن الغذائي والمائي. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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