صور | الدبيبة بصفته رئيس مجلس الأمناء للمجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي يعقد اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة خطته للعام المقبل 2023. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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