عاجل

صور | الدبيبة بصفته رئيس مجلس الأمناء للمجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة بصفته رئيس مجلس الأمناء للمجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي يعقد اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة خطته للعام المقبل 2023. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك