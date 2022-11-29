المنظمة الليبية لحقوق الإنسان:

– المنظمة امتنعت عن المشاركة وحضور فاعليات مؤتمر المجتمع المدني.

– المؤتمر لا يمثل طيفا كبير ومهم من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الليبي.

– برنامج انعقاد المؤتمر لا يحقق أي نتائج عملية لتنفيذ استحقاق الانتخابات .

– حضور رئيس حكومة الوحدة ونائبه يؤكد أن المؤتمر تم دعمه من الحكومة لتنفيذ أجندات معينة .

– كان علي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، أن لا تتيح الفرصة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ، في المشاركة في هذا المؤتمر ، الذي من المفترض أن يحضره قيادات منظمات المجتمع المدني ، والنقابات والروابط المهنية والأندية والمؤسسات الأهلية من مختلف مناطق ليبيا .

– بمتابعة مراسم افتتاح المؤتمر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، تبين واضحا تحالف رئيس المفوضية مع الحكومة الحالية ، والتي عرقل رئسها في ديسمبر الماضي 2021 م الاستحقاق الانتخابي ، رغم تعهده بعدم الترشح .

– المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تعرب عن أسفها علي الاستغلال الممنهج لمنظمات المجتمع المدني من قبل كل الجهات و الاجسام السياسية الفاقدة للشرعية ، والتي هي من تعرقل اي استحقاق انتخابي .

– المنظمة تؤكد أن نتائج وتوصيات هذا المؤتمر ستبقي حبرا عن ورق ، وأن من قام بتنظيم ودعوة الحكومة لهذا المؤتمر ، اكيد ليس له معرفة جيدة بابجديات المجتمع المدني .

– المنظمة تؤكد مجددا أن الاستحقاق الانتخابي لا يمكن أن تمنحه حكومة ولا غيرها لليبيين.

– الاستحقاق الانتخابي يجب أن ينتزعه كل أطياف الشعب الليبي ومؤسساته الرسمية والمدنية انتزاعا عبر الخروج للساحات والشوارع والتظاهر السلمي.

– لابد من محاسبة الفاسدين والمتورطين في نهب ثروات الشعب الليبي ، وحرمانه من أبسط حقوقه وهو اختيار مرشيحه بكل حرية ، أعمالا لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة ، التداول السلمي علي السلطة ، والتي عبرت عنها كل المواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان .

#ليبيا_24

2022-11-29 19:35:50

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