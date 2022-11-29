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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يناقش مع مصطفى مهراج سف

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يناقش مع مصطفى مهراج سفير #فرنسا في #ليبيا التعاون الأمني وسبل تطويره بين البلدين ، داعيًا الطرابلسي وزير الداخلية الفرنسي لزيارة ليبيا لتعزيز التواصل بين الجانبين. #المرصد (وزارة الداخلية)





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ليبيا مباشر

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