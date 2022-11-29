صور | عقيد ” جود الشوشان ” رئيس مكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية في حكومة الدبيب

صور | عقيد ” جود الشوشان ” رئيس مكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة تجري زيارة للإطلاع على سير عمل قسم الآداب بمديرية أمن #طرابلس و مهام القسم في التحفظ على الموقوفات إلى حين إحالتهم للنيابات المختصة. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي)