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صور | عقيد ” جود الشوشان ” رئيس مكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية في حكومة الدبيب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عقيد ” جود الشوشان ” رئيس مكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة تجري زيارة للإطلاع على سير عمل قسم الآداب بمديرية أمن #طرابلس و مهام القسم في التحفظ على الموقوفات إلى حين إحالتهم للنيابات المختصة. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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