النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار :

– المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج.

– التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا حال تحديد آلية الحوار بين الدولة والبرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية.

– الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة لا تعني تغير المواقف، فالمجلس لم يكن يدعم حكومة الدبيبة لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاآغا، وهو ما استفاد منه الدبيبة قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.

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– وفقًا للاتفاق السياسي، فإن جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة تفتقد للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها.

– القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق بين الأطراف الليبية، من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.

– ليس هناك في المنظور أي تقارب بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ويصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن.

– المناخ في الوقت الراهن يؤشر لنتائج إيجابية، خاصة أن الحوار “ليبي –ليبي” مع وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى توافق من الجانبين.

– التدخل الدولي حاضر بشكل كبير على مستويات عدة، ودائمًا البعد الدولي والإقليمي يؤثر في الأزمة الليبية، والإرادة الدولية في ليبيا باتت من المسلمات، وهو ما يجعل التواصل مع الأطراف الدولية أحد العوامل الهامة من أجل الاستقرار.

#ليبيا_24

2022-11-30 00:18:05

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