صور | تعرض موظف بشركة الكهرباء لسقوط من أعلى احدى الأبراج الكهربائية في #الزنتان نقل على اثره الى المشفى لتلقي العلاج، اثناء عمل موظفي الشركة لاصلاح عدد من الأعطال التي أصابت الشبكة في المدينة بسبب التقلبات الجوية. #ليبيا #المرصد