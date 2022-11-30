صور | تعرض موظف بشركة الكهرباء لسقوط من أعلى احدى الأبراج الكهربائية في #الزنتان نقل على اثره الى المشفى لتلقي العلاج، اثناء عمل موظفي الشركة لاصلاح عدد من الأعطال التي أصابت الشبكة في المدينة بسبب التقلبات الجوية. #ليبيا #المرصد
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