المركز الوطني للأرصاد الجوية: لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم؛ حيث تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة علي بعض مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة باردة نسبياً على طول الساحل.

#ليبيا_24