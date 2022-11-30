بحث رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية، نج

بحث رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين، وناقش الطرفان تفعيل اتفاقيات العمل المشتركة،ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

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