صور | قيس سعيّد رئيس #تونس يجري مباحثات مع الدبيبة رفقة الصديق الكبير ووليد اللا

صور | قيس سعيّد رئيس #تونس يجري مباحثات مع الدبيبة رفقة الصديق الكبير ووليد اللافي وابراهيم الدبيبة وعادل جمعة في عدد من الملفات السياسية و الاقتصادية و الأمنية . #ليبيا #المرصد