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صور | قيس سعيّد رئيس #تونس يجري مباحثات مع الدبيبة رفقة الصديق الكبير ووليد اللا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | قيس سعيّد رئيس #تونس يجري مباحثات مع الدبيبة رفقة الصديق الكبير ووليد اللافي وابراهيم الدبيبة وعادل جمعة في عدد من الملفات السياسية و الاقتصادية و الأمنية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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