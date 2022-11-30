صور | بناءً على تعليمات النيابة بـ #الخمس ، ” إدارة المهام الخاصة ” تقفل 3 مصانع دقيق في #قصر_الأخيار و #زليتن لاستخدامهم مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في تركيبة الدقيق. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)