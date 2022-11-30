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المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل الشريف: – من ضمن احتمالات كسر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل الشريف:

– من ضمن احتمالات كسر الجمود السياسي هو تشكيل ملتقى حوار جديد بأعضاء من مجلسي النواب والدولة يضاف لهما ممثلون عن أطراف سياسية واجتماعية وعسكرية فاعلة بأقل عدد ممكن.

– هذا قد يعزز فرصة إنجاز تسوية سياسية يتم بموجبها التوافق على المسار التنفيذي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوحيد مجالس إدارات المؤسسات السيادية والمسار الدستوري بالتوافق على قاعدة دستورية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

#ليبيا_24

2022-12-01 00:00:03

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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