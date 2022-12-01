الرئيس التونسي قيس سعيّد:

– تونس متمسّكة بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا والتمسّك بوحدة هذا البلد وأمنه واستقراره.

– يجب مواصلة العمل، على كل المستويات، من أجل حسن توظيف الإمكانيات الكبيرة المتوفرة للبلدين وتنفيذ الإطار القانوني الثري وتفعيل آليات التعاون العديدة في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات المشتركة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها بما من شأنه أن يساعد على مزيد الترفيع في حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في البلدين وتسهيل انسيابية حركة الأشخاص والسلع والأموال.

#ليبيا_24

2022-12-01 02:00:16

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