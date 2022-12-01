وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء: – إيطاليا، تستقبل الأربعاء، رابع رحلة إجلاء إنس

وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء:

– إيطاليا، تستقبل الأربعاء، رابع رحلة إجلاء إنسانية على متنها 114 لاجئًا من ليبيا.

– 373 شخصًا من الفئات المعرضة للخطر عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا عبر أربع رحلات جوية تنفيذًا للبروتوكول الموقع من قبل وزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية “سانت إيجيديو”، واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا.

– إجمالي عدد الأشخاص من الفئات الضعيفة التي تم إجلاؤهم من ليبيا إلى إيطاليا وصل إلى 487 شخصًا.

– جرى تعليق رحلات الإجلاء منذ أكثر من عامين، وشملت حوالي 1500 شخص منذ العام 2017.

#ليبيا_24

2022-12-01 03:00:00

1669863600