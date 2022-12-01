المنظمة الدولية للهجرة:

– إنقاذ أكثر من 20 ألف مهاجر خلال العام 2022، من بينهم 678 طفلاً، خلال محاولات الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا.

– تم إعادة 20842 مهاجرًا إلى ليبيا، من بينهم 19075 رجلاً و 1089 امرأة و 678 طفلاً.

– 514 شخصًا لقوا حتفهم على طريق الهجرة، وفُقد 865 مهاجرًا خلال العام الجاري.

– ليبيا تعتبر أحد طرق الأكثر خطورة في العالم للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث ترفض الحكومات المتعاقبة تحميلها مسؤولية تفاقم الظاهرة لوحدها.

#ليبيا_24

2022-12-01 04:12:29

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