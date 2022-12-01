عاجل

صور | فرق صيانة شركة الكهرباء تواصل صباح اليوم صيانة بعض خطوط و مولدات و أعمدة ا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | فرق صيانة شركة الكهرباء تواصل صباح اليوم صيانة بعض خطوط و مولدات و أعمدة التوصيل المتضررة من الامطار في مختلف مناطق جنوب #طرابلس و التي تسببت في انقطاع التيار عن العديد من المنازل . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك