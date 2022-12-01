صور | فرق صيانة شركة الكهرباء تواصل صباح اليوم صيانة بعض خطوط و مولدات و أعمدة ا

صور | فرق صيانة شركة الكهرباء تواصل صباح اليوم صيانة بعض خطوط و مولدات و أعمدة التوصيل المتضررة من الامطار في مختلف مناطق جنوب #طرابلس و التي تسببت في انقطاع التيار عن العديد من المنازل . #ليبيا #المرصد