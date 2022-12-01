عضو مجلس الدولة محمد الهادي: – تغيير الحكومة قد يعد مقبولاً في الشارع حتى لدى ب

عضو مجلس الدولة محمد الهادي:
– تغيير الحكومة قد يعد مقبولاً في الشارع حتى لدى بعض التشكيلات المسلحة.
– هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة جاء كرد فعل على تقارب عقيلة والمشري.
– هناك مقترح بتشكيل ملتقى حوار وطني من أعضاء في المجلسين ومجموعة من الفاعلين السياسيين والمكونات الاجتماعية، لوضع تصور لقاعدة انتخابية.
– الكثير من أعضاء مجلس الدولة يرون أن تغيير المؤسسات الحالية ستكون نتائجه أسوأ مما عليه الآن.
– الأفضل إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتوافق عليها “النواب والدولة” تجنبًا لأي صدامات سياسية أو عسكرية.
#ليبيا_24
2022-12-01 13:30:02
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