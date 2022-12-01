صحيفة الغارديان البريطانية: – المنظمة غير الحكومية الألمانية بالمركز الأوروبي ل

صحيفة الغارديان البريطانية:

– المنظمة غير الحكومية الألمانية بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، تقدمت بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي تتهم سياسيين أوروبيين بالتآمر مع خفر السواحل الليبي، لصد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

– الشكوى شملت سياسيين أوروبيين بارزين، بمن فيهم رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيرا داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق

– المنظمة تتهم السياسيين بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في شكل الحرمان الشديد من الحرية الجسدية بين 2018 و 2021 من خلال اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر الأبيض المتوسط وإعادة اللاجئين إلى الاحتجاز في ليبيا.

– منظمة حقوق الإنسان الألمانية قدمت أدلة توثق 12 حادثة تم فيها اعتراض قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الصور الجوية والمكالمات اللاسلكية التي تم اعتراضها والتي تشير إلى تواطؤ بين السلطات الأوروبية وخفر السواحل الليبي.

#ليبيا_24

2022-12-01 14:00:02

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