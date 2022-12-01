عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة منى كوكلة: – بدأنا اليوم في عمليات الف

عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة منى كوكلة:

– بدأنا اليوم في عمليات الفرز للمتقدمين لشغل المناصب السيادية في البلاد

– رئيس لجنة المناصب السيادية بـ مجلس النواب الهادي الصغير يحضر الجلسات معنا واتفقنا على البدء بفرز الأجهزة الرقابية

– المناصب التي يتم فرزها الآن هي رئيس ديوان المحاسبة ووكيل هيئة مكافحة الفساد ووكيل هيئة الرقابة الإدارية

– المجلس مكلف بتسمية نائب محافظ المصرف المركزي وعدد المتقدمين لشغل المناصب بلغ 350 ملف

– عقب الانتهاء من عمليات الفرز ستقدم اللجنة نتائج عملها والشخصيات المرشحة للمجلس للتصويت عليها في جلسة عامة ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب

#ليبيا_24

2022-12-01 15:00:05

1669906805