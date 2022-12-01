عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة منى كوكلة: – بدأنا اليوم في عمليات الف

عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة منى كوكلة:
– بدأنا اليوم في عمليات الفرز للمتقدمين لشغل المناصب السيادية في البلاد
– رئيس لجنة المناصب السيادية بـ مجلس النواب الهادي الصغير يحضر الجلسات معنا واتفقنا على البدء بفرز الأجهزة الرقابية
– المناصب التي يتم فرزها الآن هي رئيس ديوان المحاسبة ووكيل هيئة مكافحة الفساد ووكيل هيئة الرقابة الإدارية
– المجلس مكلف بتسمية نائب محافظ المصرف المركزي وعدد المتقدمين لشغل المناصب بلغ 350 ملف
– عقب الانتهاء من عمليات الفرز ستقدم اللجنة نتائج عملها والشخصيات المرشحة للمجلس للتصويت عليها في جلسة عامة ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب
#ليبيا_24
2022-12-01 15:00:05
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