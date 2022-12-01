قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء يعقد في تونس رفقة مسؤولين ب

قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء يعقد في تونس رفقة مسؤولين بحكومته مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إن ليبيا تمتلك ثروات هائلة وتحتاج لخبرة المؤسسات التونسية، مشيرا إلى أن الشركات الليبية غير قادرة وحدها أن تنفذ المشروعات المتوسطة أو الكبيرة، ونريد بناء المؤسسات لكن لا نريد أن تأكل الأخضر واليابس.

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