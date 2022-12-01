نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا :

– لابد من اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، التي يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة.

– انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية، يؤثر على أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية.

– البعثة الأممية تدعم الجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.

#ليبيا_24

2022-12-01 16:46:48

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