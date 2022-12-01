المفوض الأوروبي، المكلف بالحوار ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيل

المفوض الأوروبي، المكلف بالحوار ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي:

– يجب تكثيف العمل نحو حل سياسي شامل، يرفع جميع التحديات في ليبيا والتي أدخلت البلاد مرة أخرى بعد مسار برلين، في مرحلة جمود سياسي خطير.

– يوجد إجماع دولي واسع على ضرورة إيجاد حل توافقي وشامل لأزمة ليبيا بقيادة وملكية ليبية.

– الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين قادرين على إحداث فارق في الأزمة من خلال دعم جهود الوساطة.

– الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة حث الأطراف الفاعلة من الاتجاهات كافة على تعزيز الحوار والتوصل للوصول إلى توافق في الآراء.

– نأمل في أن يخلق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أجواء إيجابية جديدة لحث الجهات الفاعلة كافة على العمل مع بعضها، ووضع استراتيجية لاستئناف المفاوضات التي كانت مفقودة لفترة طويلة، ضمن إطار سياسي واضح

#ليبيا_24

2022-12-01 17:30:02

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