رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– مجلس النواب يحتاج الدعم ليكون الإتفاق ليبي ليبي لحل كل المشاكل ، وهذا ما تقوم به مصر وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين انفسهم لكي يختاروا من يحكمهم.

– هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في ” خالد المشري” على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب ، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة ، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.

– نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الازمة الليبية.

– مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوط هام جداً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا.

– سندعو في الأيام القادمة هذه اللجان للإستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه”.

– التدخل الدولي لا يزال قائم ولكن بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة اعتقد أننا سنتغلب على هذا الأمر.

– هذا التدخل لا مبرر له ، لان مصالح كل الدول بالنسبة لنا محفوظة ، ونحترم التزاماتنا وتعهداتنا، ويجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص .

#ليبيا_24

2022-12-01 22:20:02

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