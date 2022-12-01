ناسا : – عاصفة شمسية مغناطيسية شديدة تضرب الأرض بسرعة هائلة تبلغ 2.5 مليون كيلو

ناسا :

– عاصفة شمسية مغناطيسية شديدة تضرب الأرض بسرعة هائلة تبلغ 2.5 مليون كيلومتر في الساعة.

– الأرض شعرت بضربات أولى للإعصار الجيومغناطيسي من درجة G1 بحلول 1 ديسمبر، وسيستمر الإعصار لغاية 2 ديسمبر الجاري.

– سيشعر به بالدرجة الأولى سكان الأرض الذين تعتمد صحتهم على الطقس وكذلك العتاد والأجهزة التي تتأثر بتغيرات المجال الكهرومغناطيسي.

– من غير المستبعد أن تشهد بعض المناطق انقطاعا في الاتصال اللاسلكي وعمل أجهزة الملاحة. أما المناطق القريبة من القطب الشمالي فستشهد شفقا شماليا لامعا.

#ليبيا_24

2022-12-02 00:06:02

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