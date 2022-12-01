ذكر الرئيس النيجيري محمد بخاري، بأن الأسلحة المستخدمة في الحرب الأوكرانية يتم ته

ذكر الرئيس النيجيري محمد بخاري، بأن الأسلحة المستخدمة في الحرب الأوكرانية يتم تهريبها إلى منطقة بحيرة تشاد لتضاف إلى تلك القادمة من ليبيا، عن طريق شبكة تجار أسلحة، وأضاف بخاري، على هامش أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد، في أبوجا، أن خطر انتشار السلاح في ليبيا بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية يهدد الجميع ويجب التكاثف للسيطرة عليه.

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