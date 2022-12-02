المؤسسة الوطنية للنفط: – شركة مليتة للنفط والغاز تنتهي من عمليات حفر واستكمال ا

المؤسسة الوطنية للنفط:
– شركة مليتة للنفط والغاز تنتهي من عمليات حفر واستكمال البئر الأفقي “أ62” بحقل الوفاء بعمق ناهز 11 ألف قدم.
– جاري العمل على ربط البئر على معدات الحقل لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة
#ليبيا_24
2022-12-02 11:40:58
1669981258
المؤسسة الوطنية للنفط:
– شركة مليتة للنفط والغاز تنتهي من عمليات حفر واستكمال البئر الأفقي “أ62” بحقل الوفاء بعمق ناهز 11 ألف قدم.
– جاري العمل على ربط البئر على معدات الحقل لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة
#ليبيا_24
2022-12-02 11:40:58
1669981258
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