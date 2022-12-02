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المؤسسة الوطنية للنفط: – شركة مليتة للنفط والغاز تنتهي من عمليات حفر واستكمال ا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المؤسسة الوطنية للنفط:

– شركة مليتة للنفط والغاز تنتهي من عمليات حفر واستكمال البئر الأفقي “أ62” بحقل الوفاء بعمق ناهز 11 ألف قدم.

– جاري العمل على ربط البئر على معدات الحقل لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة

#ليبيا_24

2022-12-02 11:40:58

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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