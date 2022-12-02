النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار:
– التوافق مع النواب حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا.
– التوافق سيتم حال تحديد آلية الحوار بين النواب والدولة بالتنسيق مع البعثة الأممية.
– المشاورات الجارية مع النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج.
– الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة، لا تعني تغير المواقف.
– مجلس الدولة لم يكن يدعم حكومة الدبيبة لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاغا.
– الدبيبة استفاد من الانقسام حول حكومة باشاغا قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.
– جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة تفتقر للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها.
– القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق من أجل انتخابات برلمانية ورئاسية في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.
– البعد الدولي والإقليمي يؤثر في الأزمة الليبية، والإرادة الدولية في ليبيا باتت من المسلّمات.
– التواصل مع الأطراف الدولية أحد العوامل المهمة من أجل استقرار ليبيا.
#ليبيا_24
2022-12-02 14:02:59
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