النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار:

– التوافق مع النواب حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا.

– التوافق سيتم حال تحديد آلية الحوار بين النواب والدولة بالتنسيق مع البعثة الأممية.

– المشاورات الجارية مع النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج.

– الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة، لا تعني تغير المواقف.

– مجلس الدولة لم يكن يدعم حكومة الدبيبة لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاغا.

– الدبيبة استفاد من الانقسام حول حكومة باشاغا قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.

– جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة تفتقر للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها.

– القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق من أجل انتخابات برلمانية ورئاسية في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.

– البعد الدولي والإقليمي يؤثر في الأزمة الليبية، والإرادة الدولية في ليبيا باتت من المسلّمات.

– التواصل مع الأطراف الدولية أحد العوامل المهمة من أجل استقرار ليبيا.

#ليبيا_24

2022-12-02 14:02:59

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