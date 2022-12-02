أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، استمرار التعاون بين المنظ

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، استمرار التعاون بين المنظمة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتطبيق خطة العمل الإقليمية الجديدة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات المتكاملة للتصدي للفيروس، والالتهاب الكبدي، والأمراض المنقولة جنسيا، يعدّ أحد أهداف خطة العمل لإرساء إستراتيجية النظام الصحي في ليبيا.

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