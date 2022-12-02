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قرّر المجلس البلدي سرت، على إعادة تفعيل الأسواق العامة المفتوحة ومنها أسواق الخض

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قرّر المجلس البلدي سرت، على إعادة تفعيل الأسواق العامة المفتوحة ومنها أسواق الخضروات والمواشي والسيارات، وتفعيل الإيراد المحلي للبلدية، كما تم الاتفاق على دعم لجنة حصر وتنظيم العمالة الوافدة بالمدينة، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة البنية التحتية مخلوف حامد، وإعادة تنظيمها للاستفادة منها في توطين مشاريع جديدة في البلدية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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