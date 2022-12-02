السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: – وزير الخارجية المصر

السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية:

– وزير الخارجية المصري سامح شكري استعرض خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، التحديات التي تواجهها مصر في ظل مشهد جيوسياسي متغير فرضته التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

– شكري أشار إلى التطورات على الساحة الإقليمية في كل من ليبيا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومستقبل استئناف عملية السلام.

– شكري أشار للأولوية التي توليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وللتغلب على التحديات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الدولية الراهنة.

#ليبيا_24

2022-12-02 18:45:07

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