صور | وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية لوحدات التوليد الخاصة ب

صور | وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية لوحدات التوليد الخاصة بمحطة #مصراتة الكهربائية التي دخلت العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد. #ليبيا #المرصد (شركة الكهرباء)