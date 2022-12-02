صور | وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية لوحدات التوليد الخاصة ب

صور | وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية لوحدات التوليد الخاصة بمحطة #مصراتة الكهربائية التي دخلت العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد. #ليبيا #المرصد (شركة الكهرباء)
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ليبيا مباشر
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