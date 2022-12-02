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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوزارات المعنية بالاتفاقية ال

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوزارات المعنية بالاتفاقية التي وقعت بين ليبيا وتونس، بمباشرة مهامها بشأن التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي، وأضاف الدبيبة خلال أول اجتماع وزاري له بعد عودته من تونس، اتخاذ جهاز تنمية المراكز الإدارية ما يلزم لفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كل المجالات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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