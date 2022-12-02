ذكرت إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، إن خطر مرض الوادي المتصدع، يتعدى الإصابة لعدد من المواشي فقط، بل يمتد لتهديد للثروة الحيوانية في ليبيا، حيث أن أغلب الحالات المبلغ عنها فردية لمواشي موردة في الغالب من الخارج، وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية الصحة الحيوانية قد حذر من تسرب أمراض عبر المواشي المهربة، رغم إيجابية نتائج تقييم مرض حمى الوادي المتصدع في بعض المناطق.

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