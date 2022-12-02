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صور | جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة متكونة من 420 ألف جرعة لقاح روتيني للمواليد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة متكونة من 420 ألف جرعة لقاح روتيني للمواليد BCG و 400 ألف جرعة من اللقاح الرئوي لأعمار الشهرين و 4 أشهر وعام بالإضافة لشحنة من لقاح الكزاز التيتانوس. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





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ليبيا مباشر

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