المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ماريا تيوفيلي، في شكوى إلى الأمين الع

المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ماريا تيوفيلي، في شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس:

– اليونان تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي.

– ندعو ليبيا وتركيا إلى احترام حقوق اليونان السيادية والامتناع عن أي عمل قد ينتهك هذه الحقوق ويزعزع الأمن والسلام في البلاد والمنطقة.

– اليونان ترفض المذكرة التركية الليبية الجديدة في قطاع المحروقات، لأنها تنتهك حقوق اليونان السيادية والقانون الدولي، في حين أنها تصعيد متعمد يقوض الاستقرار في المنطقة.

– أثينا ملتزمة بقوة بحل أي قضية ترسيم حدود مع البلدان المجاورة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالوسائل السلمية وبحسن نية ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

– حقوق اليونان تستند إلى اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر.

– المذكرة التركية الليبية الجديدة تتعارض بشكل كامل مع خارطة الطريق لعام 2020 لحل الصراع الليبي، والتي بموجبها يجب أن تتم السياسة الخارجية للدولة الليبية على نحو يراعي العلاقات الودية والسلمية مع المنطقة والشركاء الدوليين ووفقًا لقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة.

– الحكومة الحالية في طرابلس ليس لها ببساطة الحق في المضي قدمًا في أي اتفاق يُلزم الحكومات اللاحقة المنتخبة ديمقراطيا، والتي بموجب القانون الدولي هي الوحيدة التي تتمتع بهذه الصلاحيات.

#ليبيا_24

2022-12-02 21:20:11

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